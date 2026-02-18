Ara Tatil Tartışmaları Devam Ediyor: Bakan Tekin Açıklama Yaptı

ara-tatil-tartismalari-devam-ediyor-bakan-tekin-aciklama-yapti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki ara tatillerin devam edip etmeyeceği konusunda açıklamalarda bulundu. TVNET’te gerçekleştirdiği konuşmada, resmi ve dini bayramlar nedeniyle 180 günlük eğitim programını tamamlama konusunda zorluk yaşadıklarını ifade ederek, “Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz.” dedi. Tekin, “Okullar başladıktan sonra 29 Ekim’de başlıyoruz; 1 Ocak, nevruz, 1 Mayıs, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi yoğun bir tatil takvimi var. Diğer taraftan ise 180 iş günü eğitim vermemiz gerekiyor. Öğretmenlerimiz için tatiller yasal olarak iki aydan az olamaz dedikleri için bu dönemde öğretmen arkadaşlarımız tatilde, fakat bu yoğun tatiller nedeniyle 36 haftayı sığdıracak bir takvim bulmakta zorlanıyoruz.” şeklinde konuştu.

ARA TATİLLERİN DURUMU

2027 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı, ara tatillerle birlikte bahar yarı yılı içerisinde olacağından, bu tatilleri yerleştirmenin de zorluğu yaşanacak. Tüm bu faktörlerin birlikte değerlendirildiğini belirten bakan, “Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz.” diye ekledi.

İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ

2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönem devam ederken, ikinci ara tatil tarihleri de merak konusu oldu. Sömestir tatilinin ardından ders başı yapan yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin gözü, ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağına çevrildi. İkinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi ile 20 Mart Cuma günleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile çıkacak ve 23 Mart Pazartesi günü tekrar okula dönecek.

OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran Cuma günü sona erecek.

