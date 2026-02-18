Ara Tatil Uygulamalarında Değişim Sinyalleri Geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki ara tatillerin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. TVNET’teki yayınında, resmi ve dini bayramlar dolayısıyla 180 günlük eğitim takvimini uygulamada sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Tekin, “Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz.” ifadelerini kullandı. Tekin, okulların açılışından itibaren yoğun bir tatil programı olduğunu ve bunun eğitim günlerine olumsuz etkilerinin olduğunu belirtti. “Okullar başladıktan itibaren 29 Ekim’de başlıyoruz; 1 Ocak, Nevruz, 1 Mayıs, Ramazan, Kurban Bayramı gibi yoğun tatil takvimi var. Öğretmenlerimizin tatilleri yasalar gereği iki aydan az olamıyor; bu periyotta öğretmenlerimizin tatili olsa da 36 haftayı sıkıştırabileceğimiz bir takvim bulmakta zorlanıyoruz.” şeklinde konuştu.

TATİL DÜZENLEMESİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Tekin, 2027 yılına ait takvimin de problem oluşturduğunu, Ramazan ve Kurban Bayramı’nın bahar yarı yılı içinde yer alacağını aktararak, “Bu durumları da birlikte değerlendiriyoruz.” dedi. Her yıl yapılan alan araştırmasının bu yılki sonuçlarına göre alıcı kararların alınacağını ifade etti.

2025-2026 eğitim döneminin ikinci yarısı sürerken, gözler ikinci ara tatil tarihine çevrildi. Sömestir tatilinin sonrasında eğitimine devam eden yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağını merakla bekliyor. İkinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi’den 20 Mart Cuma’ya kadar sürecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü eğitimlerini tamamlayarak tatile çıkacak ve 23 Mart Pazartesi günü ders başı yapacak.

OKULLAR YAZ TATİLİNE NE ZAMAN GİRECEK?

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayarak 26 Haziran Cuma günü sona erecek.