Araç Alım Satımında Kritik Tarihler Neler?

ARAÇ ALIM SATIMINDA DOĞRU ZAMAN NE?

Yeni bir araç almayı veya mevcut aracını satmayı düşünen pek çok kişi doğru alım satım tarihini öğrenmek istiyor. Milyonlarca insan “Araç alım ve satımı için doğru ne zaman? Fiyatlar ne zaman artacak? Araç alım satımında nelere dikkat etmeli?” gibi soruların yanıtını arıyor. Bu süreçte oto galericiler de konuyla ilgili çeşitli değerlendirmeler yapıyor. Galericilerin öngörülerine göre, fiyatların biraz daha yukarı hareket edeceği birkaç tarih bulunuyor; bu bağlamda, alım için değerlendirilebilecek ayları da açıklıyorlar.

DOĞRU ALIM AYI ŞUBAT OLACAK

Oto galerici Ahmet Yurtlu, alım yapılabilecek ayları vurgulayarak “Alım ayı olarak değerlendirmek gerek” açıklamasında bulunuyor. Yurtlu, araç alım satımında yeni uygulanan sistemlerde bazı ufak problemlerin bulunduğunu ve bu sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade ediyor. Yeni yürürlüğe giren kanunlarla ilgili değerlendirme yapan Yurtlu, bazı düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle sigorta alanındaki değişikliklerin, vatandaşların elini zayıflattığını ve fiyat alma sürecini kısıtladığını dile getiriyor.

2025 BEKLENTİLERİ VE FİYAT ARTILIŞI

Ahmet Yurtlu, 2025 yılına dair beklentilerini de paylaşıyor ve aşırı bir hareketlenme beklemediklerini dile getiriyor. Şubat ayının alım için değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yurtlu, “Nisan ayından sonra fiyatlar artışa geçeceği için araç alacakların Şubat ayını değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum” ifadesini kullanıyor. Yurtlu’nun açıklamalarına göre araç alım satımında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlar:

YENİ UYGULAMALARI TAKİP EDİN

Araç alım sürecinde gerek yeni uygulamaları takip etmek ve araştırma yapmak, gerekse acele karar vermekten kaçınmak önem taşıyor.

FİYAT ARAŞTIRMASI YAPIN

Fiyat araştırmasının yapılması, alım kararını doğru vermek için gereklidir.

ACELE KARAR VERMEYİN

Alım satım işlemlerinde acele karar vermek yerine detaylı bir değerlendirme yapmak gerek.

ŞUBAT AYINI DEĞERLENDİRİN

Son olarak, yukarıdaki bilgiler uzmanlar tarafından yapılmış değerlendirmeler ışığında güncel verilere dayanıyor. Kesin bilgi olmamakla birlikte, doğru karar verebilmek için detaylı bir araştırma yapmak önemlidir.