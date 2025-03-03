Araç Kalabalığa Daldı: Ölü ve Yaralılar

ALMANYA’DA YAYA KALABALIĞINA ARAÇ DALDI

Almanya’nın Mannheim kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı duyuruldu. Olayın kaza mı yoksa bir saldırı mı olduğu henüz netleşmedi fakat polis bir operasyon başlatıldığını ifade ederek halktan bölgeden uzak durmalarını istedi. CNN Türk Berlin temsilcisi Erhan MertTürk, yaptığı canlı yayında aracın sivil bir araç olduğunu belirterek, “Mannheim’daki olayın gerçekleştiği cadde, trafiğe kapalı. İnsanların yürüyüş için gittiği bir yerde gerçekleşiyor. Mannheim’de emniyet güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardı.” şeklinde konuştu. Sürücünün Polonyalı olduğu iddiaları mevcut ancak bununla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

ÖLÜ VE YARALILAR HABERLERİ GELİYOR

İlk bilgilere göre, Paradeplatz’dan su kulesine doğru hızla giden siyah bir SUV, kalabalığın içine daldı. ‘Mannheim24’ün haberine göre, çok sayıda kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Alman Haber Ajansı (DPA), olay yerinde bir kişinin brandanın altında yattığını bildirirken, bu kişinin durumunun ne olduğu henüz bilinmiyor.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRIYOR

Bild Gazetesi, olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15’i ağır olmak üzere 25 kişinin yaralandığını aktardı. Gazete, “Otomobilin sürücüsü tutuklandı. Şehrin dışına çıkan tüm yollar ve köprüler kontrol ediliyor ve bir helikopter Mannheim üzerinde daireler çiziyor.” açıklamasında bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ALOARM MESAJI

Olayın ardından, Mannheim’ın bulunduğu Baden-Württemberg eyaleti İçişleri Bakanlığı, cep telefonlarına acil durum uyarı mesajı gönderdi. Bakanlığın mesajında ise, “Acil durum alarmı! Dikkat! Resmi uyarı mesajı – Mannheim için hayati tehlike durumu var. Acil servislerin talimatlarını izleyin.” ifadeleri yer aldı.

ALMAN POLİSİ OLAYI DOĞRULADI

Açıklama yapan Alman polisi, TSİ 14:15’te bir aracın kalabalığın üzerine sürüldüğü olayını doğruladı. Ayrıca faillerden birinin tutuklandığını aktaran polis, başka failler olup olmadığına dair bilgi vermedi.

İÇİŞLERİ BAKANI PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Köln’deki “Rosen Montag” geçit törenine katılma planını iptal ederek Mannheim’a gitti.

GEÇMİŞTE YAŞANAN SİLAHLI SALDIRILAR

Almanya’da daha önce de benzer saldırılar yaşandı. 13 Şubat’ta Münih kentinde bir araç, sendika protestosu düzenleyen kalabalığın arasına dalmış ve onlarca kişi yaralanmıştı. Ayrıca, 20 Aralık’ta Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde Noel pazarına yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirip, 200’den fazla kişi yaralanmıştı. Bu saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A’nın, İslam karşıtı, aşırı sağ ve Siyonizm destekçisi olduğu belirlenmişti.