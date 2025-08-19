Araç Kamerası, Takip Cihazı Fiyatları

Milyonlarca araç sahibini etkileyen yeni bir karar resmi olarak duyuruldu. Yeni düzenlemede, araç takip sistemleri, kamera sistemleri, görüntü kayıt cihazları ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu, değişikliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk kez tescil edilecek taşıtlar için zorunlu hale geliyor. Bu düzenleme, yönetmeliğin C hususiyetleri listesinde yer alan araçları kapsıyor. C hususiyetine dahil olan araçlar arasında taksi, otobüs, kamyon ve çekici araçlar, dolmuşlar, okul taşıtları, sürücü adayı belgesi ile kullanılacak araçlar, traktör, römork ve yarı römork ile otomobil, minibüs ve kamyonet gibi taşıtlar ile tehlikeli madde taşıyan araçlar da bulunuyor.

ARAÇ KAMERA FİYATLARI

Araç kamera ve kayıt cihazlarının fiyatları 1500 lira ile 25 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor. Bu fiyatlar, cihazların özelliklerine bağlı olarak farklılık arz ediyor.

ARAÇ TAKİP CİHAZLARI İÇİN FİYAT ARALIKLARI

Araç takip cihazları ise 3 bin lira seviyesinden başlayıp 20 bin liraya kadar yükseliş gösterebiliyor. Araç takip ve kamera sisteminin, görüntü kayıt cihazının ve acil durum butonunun bulundurulması için 30 gün süre verildi.

CİHAZLARIN ENERJİ GEREKSİNİMİ

Araçlara ek olarak monte edilecek kamera-kayıt ve takip cihazları enerji ihtiyacı duyuyor. Bu cihazlar, elektrik sisteminde bazı değişiklikler yapılmasını gerektiriyor. Araçta kablo karmaşası istemeyenler, oto elektrik ustalarından yardım alarak uygun tesisat noktasından enerji alabilir ve bu enerjiyi cihazlara yönlendirebilir.