Araç Muayene Hizmetleri İçin Yeni İhale Başladı

ARAÇ MUAYENE HİZMETLERİ İÇİN YENİ İHALE SÜRECİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesi amacıyla yeni bir ihale süreci başlatıldı. İhale sürecinde teklif verme zamanı dün itibarıyla sona erdi. Kamu hizmetinin sürekliliğini koruyabilmek için özelleştirme işlemlerinin 15 Ağustos 2027 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

ÖZELLEŞTİRME SÜRELERİ

Özelleştirme sözleşmelerinin süresi, 15 Ağustos 2007 tarihinde imzalanmış olup, bu sözleşmelerin geçerliliği 14 Ağustos 2027’de sona erecek. Araç muayeneleri ile ilgili yönetmelik çerçevesinde, ihalelere sözleşme süresi bitim tarihinden en az 5 yıl önce başlanması gerektiği belirtiliyor.

KAMU PAYI UYGULAMALARI

İlgili mevzuat doğrultusunda, 20 yıllık imtiyaz dönemi içerisinde muayene ücretlerinin ilk üç yıl için yüzde 30’u, takip eden 7 yıl için yüzde 40’ı ve son 10 yılda yüzde 50’si kamu payı olarak hazineye aktarılacak. Ayrıca, vatandaşların kart komisyonunu ödemeyeceği bilgisi de dikkat çekiyor.