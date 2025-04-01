Araç Sahipleri İçin Kış Lastiği Uygulaması Sona Erdi

Kış Lastikleri Özellikleri

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda en iyi performansı sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmış lastiklerdir. Sıcak havalarda bu lastikler, aşırı aşınma ve performans kaybı gibi sorunlar çıkarabiliyor. Bu sebeple, yaz döneminde kış lastiklerinin kullanılması önerilmiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen bu zorunluluk, özellikle şehirler arası yolculuk yapan ticari araçlar için geçerliydi. Ancak özel araçlar için de güvenli sürüş sağlamak amacıyla uygulanan bir konu.

Kış Lastiği Zorunluluğu Sona Erdi

Bugün itibarıyla, kış lastiği takma zorunluluğu sona eriyor. Araç sahipleri, lastiklerini yaz lastikleri ile değiştirebiliyorlar. Lastik değişim ücretleri ise jant boyutuna göre değişiklik gösteriyor. Ortalama olarak, 13 ve 14 inç jantlar için 800 TL, 15 ve 16 inç jantlar için 1000 TL, 17 inç için 1250 TL, 18 inç için 1500 TL, 19 inç için 1700 TL, 20 ve 21 inç jantlar için ise 2000 TL fiyat uygulanıyor.