Araç Satış İlanlarına E-Devlet Zorunluluğu

YENİ DÜZENLEME ARAÇ SATIŞLARINI KAPSAYACAK

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe uygulamaya konulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile birlikte araç satışlarında da benzer bir uygulamayı hayata geçiriyor. Yapılan değişiklikle, online platformlardan araç satışı yapacak kişilerin yetkilendirilmesi konularında yeni düzenlemeler yapıldı. Emlak sektörünün ardından, araç satışlarında da geçerli olacak bu uygulama ile 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden yetkilendirme zorunlu hale geliyor.

E-DEVLET İLE YETKİLENDİRME SÜRECİ

Yeni uygulama, araç sahibinin satış işlemleri için e-Devlet üzerinden 1. derece akrabalarını, farklı bir kişiyi veya bir kuruluşu yetkilendirmesi gerektiğini belirtiyor. Bu sayede, yıllık ilan sayıları ve araçların sahiplik bilgileri gibi tüm detayların kayıt altına alınması sağlanacak. Sistem, yönetmeliklere aykırı olan tüm durumları hızlı bir biçimde tespit edebilecek. EİDS, sahte ilanların yanı sıra kayıt dışı ticaret amacıyla yapılan otomobil satışlarının önüne geçmeyi hedefliyor.