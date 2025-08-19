Araç Takip Sistemi Zorunlu Hale Geldi

YENİ YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Araç sahiplerini doğrudan etkileyen Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu değişiklikle, araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu, değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra ilk kez tescil edilecek araçlarda zorunlu hale geliyor. Daha önce tescil edilmiş olan araçlarda ise bu gereklilik belirli tarihlere kadar uygulanmayacak.

UYGULAMA TARİHLERİ BELİRLENDİ

Yeni düzenlemeye göre, 2025 ve 2023 model araçlar için bu zorunluluk 1 Ocak 2026 tarihine kadar, 2022-2018 model araçlar için 1 Ocak 2027 tarihine kadar ve 2017 ve daha eski model araçlar için 1 Ocak 2028’e kadar geçerli olacak. İlk muayene tarihine kadar bu şartlar uygulanmayacak.

OKUL SERVİSLERİ İÇİN ÖZEL HÜKÜMLER

1 Ekim 2025 ile 18 Şubat 2025 tarihleri arasında tescil olunan veya tescil edilecek olan eski yönetmeliğe uygun kamera ve kayıt cihazı taşıyan okul servisleri, 31 Aralık 2027 tarihine kadar yeni koşullara tabi olmayacak. Araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı için 30 günlük bir süre tanındı.