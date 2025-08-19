Araç Takip Ve Kamera Sistemleri Fiyatları

YENİ YÖNETMELİK ARAÇ SAHİPLERİNİ ETKİLİYOR

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren önemli bir karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Yapılan yeni yönetmelik değişikliğiyle, araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu gibi donanımlar, değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra ilk kez tescil edilecek taşıtlarda zorunlu hale geliyor. Bu düzenleme, yönetmeliğin ‘C hususiyetleri’ listesi kapsamında olan araçlar için geçerli olacak.

C HUSUSİYETİNE GİREN ARAÇLARIN LİSTESİ

C hususiyetine giren araçlar arasında taksi, otobüs, kamyon ve çekiciler, dolmuşlar, okul taşıtları, sürücü adayı belgesiyle kullanılacak araçlar, traktör, römork, yarı römork, traktör römorkları, otomobiller, minibüsler, kamyonetler ve tehlikeli madde taşıyan araçlar yer alıyor. Bu araçların, yeni düzenleme çerçevesinde gerekli donanımlara sahip olması gerekiyor.

ARAÇ KAMERA VE TAKİP CİHAZLARI FİYATLARI

Araç kamera ve kayıt cihazlarının fiyatları 1,500 lira ile 25,000 lira arasında değişiklik gösteriyor. Cihazların özelliklerine bağlı olarak fiyatlarda farklılık ortaya çıkabiliyor. Diğer yandan, araç takip cihazlarının fiyatları ise 3,000 lira seviyesinden başlayarak 20,000 liraya kadar yükselebiliyor. Araç sahipleri, kamera ve takip sistemlerini temin etmek için 30 günlük bir süreye sahip.

ENERJİ İHTİYACI VE MONTAJ SÜRECİ

Araçlara eklenmesi gereken kamera-kayıt cihazı ve takip sistemleri, çalışabilmeleri için enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu noktada araçların elektrik aksamında bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. Eğer araç içinde kablo karmaşası istemiyorsanız, oto elektrik ustalarından destek alarak uygun tesisat noktasından enerji alınıp cihazlara aktarılabiliyor.