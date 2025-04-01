Araç ve Emlak İlanlarında Yeni Dönem

YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI

Ticaret Bakanlığı, şubat ayında hayatına geçirdiği elektronik ilan doğrulama sistemini duyurdu. Bu düzenleme ile galericilerin ilan açabilmeleri için yetki belgesi alması şart koşuldu. Galericilerin bu belgeleri alabilmesi için ise 1 Nisan tarihine kadar iki aylık bir süre tanındı.

YENİ DÖNEM İLANLARDA BAŞLIYOR

Saundan sona ermiş olan iki aylık geçiş süresinin ardından, araç ilanlarında yeni bir dönem başladı. 2023, 2024 ve 2025 model yılı taşıtları için galericilerin yetki belgesi alma zorunluluğu nisan ayı itibarıyla devreye girdi. Ancak tüm taşıt ilanları için bu zorunluluk 2 Haziran’dan itibaren geçerli olacak.

İLAN SİTELERİ ÜZERİNDEN SATIŞ KISITLAMASI

Yetki belgesi, kendi aracını satmak isteyen kişiler için gerekmiyor. Taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece akrabaları da aracın satışını gerçekleştirebiliyor. Bunun dışında başka bir kişi, aracı ilan siteleri üzerinden satış yapamıyor. Elektronik ilan doğrulama sistemi, sadece araç ilanları için değil, emlak ilanları için de uygulanmaya başladı. Kiralık ilanları için 1 Ocak’ta zorunlu hale gelen sistem, 7 Nisan itibarıyla satılık ilanları için de geçerli olacak. Bu tarihten sonra yalnızca mülk sahiplerinin e-Devlet üzerinden yetkilendirdiği kişiler, satılık ilan girebilecek.