Araç Yıkama Tabancası Fiyatı 2000 TL’den 110 TL’ye Düştü

OTO YIKAMA FİYATLARINDAKİ AŞIRI ARTIŞA ÇÖZÜM

Türkiye’de son dönemde pek çok ürün ve hizmetin fiyatı yükselirken, oto yıkama ücretleri de ciddi oranda arttı. Artık bir alışveriş merkezinde aracınızı yıkatmak istediğinizde en az 600 TL ödemeniz gerekiyor. Bazı işletmelerde ise standart bir iç-dış yıkama hizmetinin fiyatı 1000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

EKONOMİK ÇÖZÜM: ARAÇ YIKAMA TABANCASI

Bu duruma karşı en pratik çözümlerden biri, araç yıkama tabancası satın almak. Bu tabancalar, musluktan gelen hortuma direkt bağlanarak kullanılabiliyor. İçindeki özel mekanizma sayesinde suyu basınçlı bir şekilde püskürterek, profesyonel oto yıkama istasyonlarındakine benzer bir performans sunuyor. Üstelik bazı modellerde deterjan haznesi de bulunuyor. Bu hazneye sabun ekleyerek aracınıza köpüklü yıkama yapabiliyorsunuz.

TÜRKİYE’DEKİ FİYATLAR VE TEMU KAMPANYASI

Normalde bu tabancalar Türkiye’de 1500 ila 2000 TL arasında satılıyor. Ancak Temu, yeni kullanıcılarına özel bir kampanya sunuyor. Daha önce Temu’ya üye olmayanlar, uygulamayı indirerek bu tabancayı yalnızca 110 TL’ye alabiliyor. Ayrıca Temu’da kargo ücretsiz ve gümrük vergileri alışveriş sırasında tahsil ediliyor. Türkiye’deki kargo firmalarıyla anlaşmalı olduğu için ürünler sorunsuz bir şekilde adrese teslim ediliyor.

TESLİMAT GARANTİSİ VE İADE İMKANI

Temu, belirtilen sürede teslimat yapılmadığı takdirde, müşterilerin hesaplarına iade edilen tutarın yanı sıra ek bir özür bedeli de yatırıyor. İndirimli araç yıkama tabancasına göz atmak isteyenler, Temu’nun kampanya sayfasını ziyaret edebilir.