Aracı Kurumların En Çok İşlem Yaptığı Hisseler

Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izliyor. Saat 13:47 itibarıyla BIST 100 endeksi, gün ortasında yüzde 0,49 düşüşle 9.902 puanda işlem görüyor. İşlem hacmi ise 44 milyar TL seviyesine ulaşmış durumda. Son verilere göre, piyasada en fazla alım-satım gerçekleştiren aracı kurumlar ve bunların portföylerinde öne çıkan hisse senetleri belirli bir şekilde sıralanıyor.

EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde en çok net alış yapan aracı kurumlar arasında Garanti Yatırım, TEB Yatırım ve Ak Yatırım yer alıyor. Garanti Yatırım, en çok alım yaptığı hisse senetleri olarak ASELS, AKBNK ve ISCTR’yı tercih etmiş. TEB Yatırım ise THYAO, KCHOL ve YKBNK hisselerini en çok alım yaptığı hisse senetleri arasında göstermiş. Ak Yatırım’ın en çok alım yaptığı hisse senetleri ise ASELS, YKBNK ve EKGYO şeklinde öne çıkıyor.

NET SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Endekste net satıcı tarafta ise sırasıyla BofA, Yapı Kredi Yatırım ve Ziraat Yatırım bulunuyor. BofA, en çok satışını ASELS, KCHOL ve AKBNK hisselerinde yapmışken, Yapı Kredi Yatırım’ın en çok satış yaptığı hisseler arasında KCHOL, ISCTR ve TUPRS yer alıyor. Ziraat Yatırım ise AKBNK, YKBNK ve ISCTR hisseleriyle net satış gerçekleştirmiş.

GÜNLÜK NET PARA GİRİŞ/ÇIKIŞI

Günlük net para girişi/çıkışı, belirli bir piyasaya veya hisse senedine yönelik ilk 5 veya 10 aracı kurumun toplam işlemlerinin alış ve satış tutarlarının farkını ifade ediyor. Alış ile satış arasındaki pozitif farklar para girişini, negatif farklar ise para çıkışını gösteriyor.

Günlük Net Para Girişi, belirli bir işlem anında veya gününde ilk 5 veya 10 kurumun toplam işlemlerinin pozitif farkıdır. Günlük Net Para Çıkışı ise, bu işlemlerdeki negatif farkla belirleniyor. Bu değer, piyasaya veya belirli bir hisseye olan ilgi ve piyasa dinamiklerine dair bilgi veren bir gösterge işlevi görüyor.