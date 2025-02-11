Aracı Kurumların En Çok İşlem Yaptığı Hisseler

Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününde olumsuz bir eğilim sergiliyor. Saat 14:18 itibarıyla BIST 100 endeksi, gün ortasında yüzde 0,23’lük bir düşüşle 9.822 puandan işlem görüyor. Bunun yanında işlem hacmi 45 milyar TL seviyesinde devam ediyor. Son verilere göre, piyasada en fazla alım-satım gerçekleştiren aracı kurumlar ile bu firmaların portföylerinde öne çıkan hisse senetleri şöyle sıralanıyor:

EN FAZLA ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde en çok net alış gerçekleştiren aracı kurumlar, sırasıyla Ak Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Garanti Yatırım oldu. Ak Yatırım’ın en fazla alım yaptığı 3 hisse senedi: “YKBNK, THYAO, SAHOL”. Yapı Kredi Yatırım’ın en çok alım yaptığı 3 hisse senedi: “YKBNK, THYAO, EREGL”. Garanti Yatırım’ın en fazla alım yaptığı 3 hisse senedi ise: “YKBNK, ISCTR, TUPRS”.

EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aynı zamanda endekste net satıcı pozisyondaki aracı kurumlar ise sırasıyla BofA, Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım olarak kaydedildi. BofA’nın en çok satış yaptığı 3 hisse senedi: “YKBNK, THYAO, ISCTR”. Ziraat Yatırım’ın en çok satış gerçekleştirdiği 3 hisse senedi: “AKBNK, THYAO, ZPLIB”. İnfo Yatırım’ın en çok satış yaptığı 3 hisse ise: “THYAO, SASA, EREGL”.

GÜNLÜK NET PARA GİRİŞ/ÇIKIŞI

Günlük net para girişi/çıkışı, belirli bir piyasaya veya bir hisse senedine, o gün içerisinde gerçekleşen işlemlerin ilk 5 veya 10 kurumundaki toplam işlemler farkını temsil ediyor. Bu bağlamda alış ile satış arasındaki fark, para girişini veya çıkışını gösteriyor. Günlük net para girişi, belirli bir piyasaya ya da bir hisse senedine yapılan işlemlerin pozitif farkı olarak tanımlanırken, günlük net para çıkışı, negatif farkı ifade ediyor. Bu değer, belirli bir işlem anında piyasa dinamiklerini ve yatırımcı ilgisini anlamaya yardımcı oluyor.