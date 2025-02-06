Aracı Kurumların En Çok İşlem Yaptıkları Hisseler

Borsa İstanbul haftanın dördüncü işlem gününde yatay bir seyir izliyor. Saat 13:30 itibarıyla BIST 100 endeksi, gün ortasında yüzde 1,45 artışla 9.860 puanda işlem görüyor. İşlem hacmi ise 50 milyar TL seviyesinde gerçekleşiyor. Piyasalardaki güncel verilere göre, en fazla alım-satım işlemi gerçekleştiren aracı kurumlar ve bunların portföylerindeki dikkat çeken hisse senetleri şöyle sıralanıyor:

EN FAZLA ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde en yüksek net alış işlemi gerçekleştiren aracı kurumlar sırasıyla BofA, TEB Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım olarak dikkat çekiyor. BofA’nın en çok alım yaptığı hisse senetleri arasında THYAO, PGSUS ve GARAN bulunuyor. TEB Yatırım ise KRDMD, ISCTR ve EREGL hisseleri ile öne çıkıyor. Yapı Kredi Yatırım da AKBNK, ISCTR ve YKBNK hisselerine en fazla yatırımı yapıyor. Ayrıca endekste net satıcı tarafında yer alan kurumlar arasında ise İş Yatırım, İnfo Yatırım ve Oyak Yatırım yer almakta. İş Yatırım en çok satış yaptığı hisse senetleri arasında THYAO, SAHOL ve MGROS bulunuyor. İnfo Yatırım’ın en fazla satış gerçekleştirdiği hisseler KCHOL, ISCTR ve ALTIN iken, Oyak Yatırım ise KCHOL, RAYSG ve GARAN hisselerini satıyor.

GÜNLÜK NET PARA GİRİŞ/ÇIKIŞI

Günlük net para girişi/çıkışı, belirli bir piyasaya ya da bir hisse senedine yönelik belirli bir işlem anında veya gününde, işlemlere taraf olan ilk 5 veya 10 kurumun toplam işlemlerinin farkını ifade ediyor. Alış ve satış yönündeki belli sayıda kurumun arasındaki fark, pozitif durumda para girişini, negatif durumda ise para çıkışını gösteriyor. Bu değer, belirli bir işlem anında veya gününde belli bir piyasaya ya da bir hisseye olan ilgi ile piyasa dinamiklerini anlamak için kullanılıyor. Günlük net para girişi, belirli bir piyasada ya da hisse senedinde işlem gören ilk 5 veya 10 kurum toplam işlemlerinin pozitif farkı olarak tanımlanırken, günlük net para çıkışı ise aynı koşullarda negatif farkı ifade ediyor.