Aracı Kurumların En Fazla İşlem Yaptığı Hisseler

BORSADA YATAY POZİTİF SEYİR

Borsa İstanbul, hafta sonu işlem gününde yatay pozitif bir seyir izliyor. Saat 14:15 itibarıyla BIST 100 endeksi, yüzde 0,20 oranında bir artışla 8881 puanda işlem görmekte. İşlem hacmi ise 45 milyar TL seviyelerinde bulunuyor.

Son verilere göre, piyasada en fazla alım satım yapan aracı kurumlar ve bu kurumların portföylerinde öne çıkan hisse senetleri şunlardır: Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde en çok net alış yapan aracı kurumlar sırasıyla Ak Yatırım, Garanti Yatırım ve İş Yatırım olarak belirleniyor. Ak Yatırım’ın en çok alım yaptığı ilk 3 hisse; ASELS, ISCTR ve AKBNK. Garanti Yatırım’ın öncelikli alımları ise AKBNK, GARAN ve KCHOL şeklinde sıralanıyor. İş Yatırım ise THYAO, EKGYO ve BIMAS hisselerinde yoğunlaşıyor.

Diğer taraftan, endekste net satıcı konumunda olan aracı kurumlar TEB Yatırım, HSBC ve Deniz Yatırım olarak öne çıkıyor. TEB Yatırım, en çok satış yaptığı ilk 3 hisseyi KCHOL, THYAO ve TKFEN olarak belirlerken, HSBC’nin en fazla satış yaptığı hisseler GARAN, AKBNK ve VAKBN. Deniz Yatırım ise THYAO, GARAN ve TUPRS hisselerini öne çıkarıyor.