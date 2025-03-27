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Araçlar Açık Artırmayla Satılacak

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HİZMETLERİ AÇIK İHALEYLE SATILACAK

Dilan ve Engin Polat’ın sahip olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi, mülkiyetinde bulunan araçları açık ihale ile satışa sunuyor. TMSF’nin kayyım olarak atanmasının ardından araçlar, kapalı bir otoparkta güvenlik kameralarıyla 24 saat boyunca korunuyor.

DEĞERLEME VE TEKLİF SÜRECİ

Araçların rayiç bedelleri, bağımsız bir değerleme kuruluşu tarafından belirleniyor ve ihale ilanında muhammen bedel olarak gösteriliyor. İhaleye katılmak isteyenler, öncelikle kapalı zarf ile tekliflerini komisyona sunacak. Kapalı zarflar açıldığında, en yüksek teklifin muhammen bedelin üstünde olması durumunda, açık artırma aşamasına geçilecek.

LÜKS ARAÇLAR YENİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Komisyonun onayı ile birlikte, lüks araçlar yeni sahiplerine teslim edilecek.

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