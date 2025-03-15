Araçlara Alkol Kilidi: Üflemek Zorunlu Olacak

YENİ HIZ DESTEK SİSTEMİ KURULUYOR

Motorlu araçlarda uygulanan akıllı hız destek sistemi ile birlikte sürücü dalgınlık uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına yönelik idari şartlar belirlendi. Bu düzenlemeyle, sürücülerin alkollü şekilde araç kullanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

ALKOL KİLİDİ SÜRÜCÜLERİ KORUYACAK

Türkiye Gazetesi’ne göre, yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mete İntepe, “Alkol kilidi, sürücünün kontağı çalıştırmadan önce araç içi alkolmetreye üflemesini gerektiren ve alkollü araç kullanımını önlemek için tasarlanmış bir sistem. Farklı seviye ve sınırlara göre ayarlanabilecek teknolojiye sahip” diye belirtiyor. İntepe, bu düzenlemenin AB regülasyonlarına uyum çerçevesinde yapıldığına dikkat çekerek, “Bu düzenleme, Türkiye’de 2025 itibarıyla karşımıza geliyor ama ülke ülke baktığımızda 2010’lu yıllarda AB’de hayata geçmiş. AB’de bütün trafik ölümlerinin yüzde 25’inin sebebinin ‘alkol’ olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

UYUŞTURUCU KONTROLÜ DE ÖNEMLİ

İntepe, Türkiye’deki kaza istatistiklerine bakıldığında alkolün ölüm sebeplerinde ilk üç içinde yer almadığını belirtip, bu düzenlemenin sadece alkol kontrolü ile sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı ve “Uyuşturucu madde etkisinin de kontrol edilebileceği cihazların kullanılması gerekiyor. Bugün alkolden daha ziyade trafikte uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma oranı daha yüksek” ifadelerini kullandı.

KAZALARDA SÜRÜCÜ KUSURU ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında Türkiye’nin kara yolu ağında toplam 1 milyon 314 bin 136 trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalarda 6 bin 548 kişi hayatını kaybederken, 350 bin 855 kişi yaralandı. Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 281 bin 54 kusurun incelendiğinde, yüzde 88,9’unun sürücü, yüzde 9’unun yaya, yüzde 1,1’inin taşıt, yüzde 0,6’sının yolcu ve yüzde 0,3’ünün yol kaynaklı olduğu görüldü.