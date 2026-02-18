Arap Dünyası Enstitüsü’nde Kriz Sonrası Dönem Başladı

Arap Dünyası Enstitüsü’nde Önemli Değişim

Merkezi Paris’te bulunan Arap Dünyası Enstitüsü, ABD merkezli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı duyuruda, Fransız devletinin önerisi doğrultusunda yöneticilik görevine atanan Legendre’in, daha sonra oy birliğiyle başkan seçildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Afrika ve Orta Doğu danışmanlığını üstlenen deneyimli diplomat, IMA’nın tarihindeki ilk kadın başkan olarak öne çıkıyor. Legendre, görevine ilişkin “Benim görevim bu kuruma sükunet getirmek. Başkan Lang, bu kurumun bütünlüğünü korumak için istifasını sundu.” şeklinde açıklamada bulundu.

YENİ GÜVEN ARAYIŞI

Legendre, yönetim kurulu üyelerinin Lang’ın istifasını beklemekte olduğunu ifade ederek, kamuoyunun IMA’ya yeniden güven duyması için kapsamlı bir yol haritasının hazırlanması gerektiğinin altını çizdi. Enstitü, yeni başkan ile birlikte kriz sonrası bir yeniden yapılanma sürecine gireceği görüşünü taşıyor.

BELGELERDE SKANDAL İFŞA

Lang’ın adı, Amerika Birleşik Devletleri’nde cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla yargılanarak cezaevinde hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein’e ait belgelerde 600’den fazla kez geçiyor. Bu belgelerde Lang’ın, Epstein’a Paris’te kültürel geziler önerdiği ve Epstein’ın Nisan 2017’de Lang’a Fas’a gitmesi için özel uçağını tahsis ettiği belirtiliyor. Ayrıca, bazı e-postalar Lang’ın Epstein’a çocukların dini ve cinsellik eğitimi hakkında sorular yönelttiğini gösteriyor.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Fransa Ulusal Mali Savcılığı, Lang ve kızı Caroline Lang hakkında 6 Şubat’ta yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla ön soruşturma başlatmış durumda. Soruşturma çerçevesinde IMA dahil olmak üzere çeşitli adreslerde polis aramaları gerçekleştirildi. İddialar sonrası Fransa Dışişleri Bakanlığı, Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığı için yeni bir isim arayışına girmişti. 2021-2023 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü görevini üstlenen Legendre’in atanması, Enstitü için yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Lang ise 7 Şubat’ta başkanlık görevinden resmi olarak istifa etti.