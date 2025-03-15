Aras Bulut İynemli Ameliyat Edildi! Kazada Sakatlandı

DEHA DİZİSİNDE KAZA YAŞANDI

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez ve Melis Sezen’in üstlendiği Deha dizisinin setinde, endişe veren bir kaza meydana geldi. Dizi setinde, aksiyon sahnesi çekimi sırasında başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin ayağı burkuldu.

AMELİYAT BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; oyuncunun ayak bileğinde bir kırık tespit edildi. Ameliyat, Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından gerçekleştirildi ve başarılı bir şekilde tamamlandı. İynemli’nin evinde dinlendiği ve tedavisinin en kısa sürede tamamlanarak sete geri dönmeyi beklediği belirtildi.