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Aras Bulut İynemli Kaza Geçirdi, Ameliyat Oldu

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İYİ ŞANSLAR DİLEYEN KAZA

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez ve Melis Sezen’in paylaştığı Deha dizisinin setinde korkutan bir kaza meydana geldi. Dizi setinde aksiyon sahnesi çekilirken, başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin ayağı burkuldu.

AMELİYAT SÜRECİ BAŞARILI GEÇTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ayak bileğinde bir kırık oluşan İynemli, Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından ameliyat edildi. Operasyon başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve İynemli, şu anda evinde dinleniyor. Oyuncunun, tedavisinin en kısa zamanda tamamlanarak sete geri dönmeyi istediği bildirildi.

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