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Arazi Kavgasında 1 Ölü, 5 Yaralı!

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OLAYIN ARKA PLANI

Sur ilçesi kırsal Alibardak Mahallesi’nde bulunan Pir Hüseyin mezrasında 21 Aralık 2024’te, iki grup arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Bu tartışma hızla büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda Veysi İmamoğlu hayatını kaybederken, R.P., H.P., L.P., M.K.P. ve A.İ. ise yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olay anına ait cep telefonu kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kavgadan sonra yaralılardan birini almaya giden sürücünün kullandığı otomobilin bir traktörle çarpıştığı anlar yer aldı.

AİLENİN YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMALAR

Soruşturmanın devam ettiği bu süreçte, ölen Veysi İmamoğlu’nun ailesinin avukatı Hüseyin Levent, ailenin arazi mafyasının eline düştüğünü ifade etti. Levent, “3 bin dönümlük arazi, Pir Hüseyin sakinleri tarafından kullanılmakta ve yaklaşık 70 yıldır zilyetlerinde bulunmaktadır. Hiçbir şekilde başka bir zilyette bulunmamaktadır. Müvekkiller, eskiden tapuların önem taşımadığı dönemde tapuları adlarına geçirmemişlerdir. Daha sonra bu araziler, kötü niyetli arazi mafyasının eline geçmiştir. Bu dosyada yargılama hukuki anlamda devam etmekte ve müvekkillerimizin araziyi kullanması açısından hiçbir hukuki engel bulunmamaktadır. Yalnız idari makamlar yapmak suretiyle sürekli güvenlik tedbirleri alınarak araziye geliniyor ve daha sonra da bu kararlar iptal ediliyor. Vefat edenlerden Veysi İmamoğlu ile bir ağır yaralı, orada bulunan mağdurlar içerisindedir” dedi.

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