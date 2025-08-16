Gündem

Arazöz Devriildi, İki Kişi Yaralandı

arazoz-devriildi-iki-kisi-yaralandi

orman yangınında kaza

Antalya’da meydana gelen orman yangınına dönük müdahaleler devam ederken, yürekleri hoplatan bir kaza yaşandı. Serik Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait olan arazöz, orman yangını ihbarı üzerine yola çıkarken Haspınar Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç içinde bulunan N.S. ve F.B. yaralanma yaşadı.

sağlık durumu iyi

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ambulans, yaralı personeli hastaneye kaldırdı. Yapılan kontroller sonrasında, iki personelin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Bu olay, orman yangınlarına müdahale esnasında yaşanan riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Orhangazi’de Kuzen çatışması: Vuruldu ve öldü

Bursa'da bir kişi, kuzeniyle yaşadığı tartışmanın ardından traktörle uzaklaşmaya çalışırken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Gündem

Müslüm Tunç Adını Değiştirdi

Van'da TIR şoförü Müslüm Tunç, arabesk müziğin efsanesi Müslüm Gürses'e olan benzerliğiyle gündeme geliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.