Arazöz Devriildi, İki Kişi Yaralandı

orman yangınında kaza

Antalya’da meydana gelen orman yangınına dönük müdahaleler devam ederken, yürekleri hoplatan bir kaza yaşandı. Serik Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait olan arazöz, orman yangını ihbarı üzerine yola çıkarken Haspınar Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç içinde bulunan N.S. ve F.B. yaralanma yaşadı.

sağlık durumu iyi

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ambulans, yaralı personeli hastaneye kaldırdı. Yapılan kontroller sonrasında, iki personelin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Bu olay, orman yangınlarına müdahale esnasında yaşanan riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.