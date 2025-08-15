Arazöz Yangına Giderken Devrildi

Gündem

ANTALYA’DA YANGIN MÜDAHALESİ SIRASINDA KAZA

Antalya’da devam eden orman yangınına müdahale sürerken vatandaşları üzen bir kaza haberi meydana geldi. Serik Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Pınargözü İşletme Şefliği’ne ait arazöz, orman yangını ihbarıyla yola çıktığı esnada Haspınar Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda araçta bulunan N.S. ve F.B. yaralandı. Olayın hemen ardından sağlık ekipleri çağrıldı ve iki yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan personelin sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

