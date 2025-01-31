Arçelik, İtalya’ya 300 Milyon EURO Yatırım Yapacak

YATIRIM TAHMİNLERİNDE YENİ GÜNCELLEME

Arçelik, İtalya’daki operasyonlarını desteklemek amacıyla yatırım tahminini yaklaşık 300 milyon euro olarak yukarı yönlü güncelledi. Şirket, KAP’a yaptığı açıklamada, İtalya’daki dönüşüm planını değerlendirme sürecinde İtalya Şirketler ve Made in Italy Bakanlığı ile diğer ilgili otoriteler, ulusal ve bölgesel sendikalar ve çalışan temsilcileriyle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

STRATEJİK HEDEFLER VE ÜRETİM FAALİYETLERİ

Açıklamada, “30.01.2025 tarihinde gerçekleştirilen görüşmelerde, şirketimizin İtalya’yı endüstriyel tasarım alanında ve pişirici cihazlar kategorisinde stratejik bir merkez olarak konumlandırma hedefinin devam ettiği ve başta ankastre pişirici cihazlar ile soğutma kategorileri olmak üzere İtalya’daki üretim faaliyetlerinin stratejik önemi vurgulanmıştır.” denildi. Ayrıca, 21.11.2024 tarihli duyuruda belirtilen 110 milyon euroluk yatırım tahmininin, kapsamının genişletilerek üçte birinin araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere yaklaşık 300 milyon euro olarak güncellendiği ifade edildi.

GÖRÜŞMELER VE GELECEK PLANI

Açıklamaya göre, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek görüşmelere bağlı olarak nihai olan yatırım tutarı, şirketin operasyonel ve stratejik hedefleri doğrultusunda, önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapılacak harcamalarla birlikte değerlendirilecek. Bakanlık ve sendika temsilcileri tarafından üretimin sürekliliği ve yerel istihdamın korunmasına yönelik talep ve görüşlerin paylaşıldığı ve görüşmelerin süreceği belirtiliyor. Şirket, konuyla ilgili önemli gelişmeleri halkla paylaşacağını duyurdu.