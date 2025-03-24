Arda’dan Szoboszlai’ye Çarpıcı Sessizlik Mesajı

A MİLLİ TAKIM TARAFINDAN MUHTEŞEM GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off rövanşında Macaristan’ı deplasmanda 3-0’la mağlup ederek A Ligi’ne adını altın harflerle yazdırdı. İlk maçta elde edilen 3-1’lik galibiyetin ardından, İstanbullular Budapeşte’de inanılmaz bir performans sergiledi. Karşılaşmanın yıldızı, kaydettiği gol ve Macar oyuncu Dominik Szoboszlai’ye yaptığı “sus” işaretiyle dikkat çeken Arda Güler oldu.

ARDA’NIN CESARETİ KONUŞULUYOR

Maçın ilk yarısında Macar oyuncuların sert faulleri karşısında pes etmeyen Arda Güler, 39. dakikada Oğuz Aydın’ın harika pasını etkili bir vuruşla gole çevirdi ve skoru 2-0’a taşıdı. Gol sonrası Macar kaptan Szoboszlai’ye dönüp eliyle “sus” işareti yapması, tribünlerde büyük bir coşku yarattı. Bu hareket, Szoboszlai’yi şoke etti ve İspanya basınında geniş bir yankı buldu.

İspanya’nın önde gelen gazeteleri, Arda Güler’in maçtaki performansını ve cesaretini öne çıkardı. AS gazetesi, “Arda Güler’in akıl almaz golü” manşetiyle genç yeteneği övdü: “Topa harika bir dokunuş yaptı, kalite kokuyor!” Mundo Deportivo, “Türkiye’nin A Ligi’ne yükselmesine öncülük etti” başlığıyla Arda’yı manşet yaptı. Marca gazetesi ise dikkat çekici bir yorumda bulunarak, “Arda, Szoboszlai’ye kendi evinde ‘çeneni kapat’ dedi, bu çocuk başka!” ifadelerini kullandı. Planeta Real Madrid ise Arda’nın güçlü karakterini ve kişiliğini vurgulayarak, “Arda, geleceğin devi!” yorumunu yaptı. İspanya’da Arda’nın bu cesur hareketi, ona dünya çapında bir güven kazandırdı.