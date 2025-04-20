Arda Güler Carlo Ancelotti’ye Direniş Gösterdi

TRANSFER SONRASI SORUNLAR DEVAM EDİYOR

La Liga’nın güçlü ekiplerinden biri olan Real Madrid’e katıldığında, istediği fırsatları bir türlü yakalayamayan Arda Güler ile ilgili üzücü gelişmeler meydana geliyor. Transfer olduğu günden bu yana, Arda Güler’in içinde bulunduğu durum ve yaşanan kriz bir türlü son bulmuyor. Her geçen gün ayrılık dedikoduları daha da güçleniyor.

TEKNİK DİREKTÖR İLE KRİZ İDDİALARI

Bazı İspanyol basın organları tarafından sert eleştirilere maruz kalan Arda Güler’in önemli bir karar aldığı iddia ediliyor. Son gelişmelere göre, Arda Güler ve Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti arasında ciddi bir çatışma olduğu belirtiliyor.