Arda Güler’den Szoboszlai’ye Unutulmaz Cevap!

A MİLLİ TAKIM, MACARİSTAN’I YENEREK TARİH YAZDI

A Milli Futbol Takımı, Puskas Arena’da gerçekleştirdiği UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki maçta Macaristan’ı 3-0’lık bir skorla mağlup ederek A Ligi’ne yükseldi. Bu karşılaşmada en dikkat çekici performansı sergileyen oyuncu Arda Güler oldu. Arda, attığı golle yetinmeyip, Macar kaptan Dominik Szoboszlai’ye sahada “sus” işareti yaparak önemli bir mesaj verdi. Ancak Szoboszlai, bu mağlubiyeti hazmedemeyerek sosyal medya üzerinden iğneleyici bir yorum yaptı.

İLK YARIDA TANSİYON YÜKSELDİ

Maçın ilk yarısında gergin anlar yaşandı. Szoboszlai, Arda Güler’e sert bir müdahalede bulundu ve genç yeteneği korkutmayı denedi. Fakat Arda, bu duruma boyun eğmedi. Eliyle “sus” işareti yaparak ve “Shut Up” diye bağırarak Macar kaptana karşılık verdi. Szoboszlai, durumu hakeme iletmek için koşsa da bu çabası sonuç vermedi. Maç sonrasında Arda, “Türk oyuncu sertlikten korkmaz! Szoboszlai bizi korkutmaya çalıştı, ama başaramadı. 3 senedir yenilmiyorlardı ama o seri de bitti!” sözleriyle galibiyetin önemini vurguladı.

SZOBOSZLAİ İNGİLİZCE PAYLAŞIM YAPTI

Maçta sahada üstünlük kuramayan Szoboszlai, sosyal medya üzerinden cevap verme yolunu tercih etti. Arda’nın “sus” işaretli fotoğrafının altına bir Macar haber kaynağından “1088” yorumunu ekledi. Bu, Arda’nın bu sezon Real Madrid’de oynadığı 1088 dakikaya yönelik bir iğneleme anlamı taşıyor. Szoboszlai, sahadaki yenilgiye rağmen sosyal medyada görünme çabasında, taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar, “Sahada sustun, şimdi mi konuşuyorsun?” söylemleriyle bu duruma tepki gösterdi.