Arda Güler’den Xabi Alonso’ya Veda Mesajı

Arda GÜLER’DEN XABI ALONSO’YA VEDA MESAJI

Real Madrid forması giyen Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso’ya veda mesajı yayımladı. Güler, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “İlk günden bu yana bana inandığınız için teşekkür ederim. Her konuşma, her ayrıntı, her talep oyunumu şekillendirmeye ve beni daha yüksek bir seviyeye taşımaya yardımcı oldu.”

XABI ALONSO’YA TEŞEKKÜR

Güler, devamında, “Yolculuğuma kattığınız her şey için gerçekten minnettarım. Bana duyduğunuz güven, beni daha iyi bir oyuncu yaptı.” ifadeleriyle Alonso’ya olan minnettarlığını vurguladı. Bu duygu dolu paylaşım, Güler’in kariyerinde önemli bir yeri olan teknik adam için bir veda niteliği taşıdı.