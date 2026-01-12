Arda Güler’den Xabi Alonso’ya Veda Mesajı

arda-guler-den-xabi-alonso-ya-veda-mesaji

Arda GÜLER’DEN XABI ALONSO’YA VEDA MESAJI

Real Madrid forması giyen Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso’ya veda mesajı yayımladı. Güler, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “İlk günden bu yana bana inandığınız için teşekkür ederim. Her konuşma, her ayrıntı, her talep oyunumu şekillendirmeye ve beni daha yüksek bir seviyeye taşımaya yardımcı oldu.”

XABI ALONSO’YA TEŞEKKÜR

Güler, devamında, “Yolculuğuma kattığınız her şey için gerçekten minnettarım. Bana duyduğunuz güven, beni daha iyi bir oyuncu yaptı.” ifadeleriyle Alonso’ya olan minnettarlığını vurguladı. Bu duygu dolu paylaşım, Güler’in kariyerinde önemli bir yeri olan teknik adam için bir veda niteliği taşıdı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hayrabolu Trafik Kazasında Eski AK Parti’li Başkan Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sertaç Dede hayatını kaybetti. Dede'nin eşi, bebeği ve minibüs sürücüsü yaralandı.
Gündem

Tokat’ta Otobüs ve TIR Çarpıştı: 7 Yaralı

Sivas-Tokat yolunda bir yolcu otobüsü, seyir halindeki TIR'a çarparak kazaya yol açtı. Olayda 7 yolcu yaralandı.
Gündem

Furkan Bölükbaşı Hakkında Tahliye Kararı Alındı

Cumhurbaşkanına yönelik suikast ve saldırı suçlamasıyla tutuklu bulunan Furkan Bölükbaşı serbest bırakıldı.
Gündem

Pütürge’de Kar Kalınlığı 1 Metreye Yakaladı

Malatya'da soğuk hava dalgası devam ediyor; kent merkezinde sağanak yağmur etkili olurken, Pütürge'de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.
Gündem

Iğdır Hastanesinde Su Sızıntısı Hasta Koridorlarını Etkiledi

Iğdır'daki Devlet Hastanesi'nde acil servis ile poliklinikler arasındaki koridorda tavandan sızan su, zemininde çamur birikmesine neden oldu. Bu durum hastalar için olumsuz şartlar yarattı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.