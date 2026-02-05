Ryan Wesley Routh’un Suikast Girişimi Cezası Açıklandı

ABD BAŞKANI TRUMP’A YAPILAN İKİNCİ SUİKAST GİRİŞİMİNİN CEZASI BELİRLENDİ

59 yaşındaki Ryan Wesley Routh’un, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik düzenlenen ikinci suikast girişimindeki rolünün cezası netleşti. Güney Florida Bölge Mahkemesi Yargıcı Aileen Cannon, Routh’u Florida’da golf oynadığı sırada Trump’a suikast teşebbüsünden dolayı suçlu buldu.

Routh’un duruşmasında ortaya çıkan detaylar dikkat çekti. Routh’un avukatı Martin L. Roth, müvekilinin olay esnasında “doğru şeyi yaptığını” belirterek, “Kendisi, tetiği çekmemeyi tercih etti” dedi. Ancak bu savunma, yargıç tarafından kabul edilmedi. Yargıç Cannon, Routh’un avukatının 27 yıl hapis cezası talebini geri çevirdi ve Routh’u müebbet hapis cezasına çarptırarak, şartlı tahliye imkanı tanımadı.

SUİKAST PLANI CAYDIRICI BULUNDU

Yargıç Cannon, karar gerekçesinde Routh’a “Yaptığınız ölümcül plan, kasıtlı ve şerir nitelikliydi. Barışçıl bir insan değilsiniz. Siz, iyi bir insan değilsiniz” diyerek, “Şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis. Buna ek olarak silah suçundan 7 yıl ceza” ifadesini kullandı. Routh; önde gelen bir başkanlık adayına suikast teşebbüsü, suç amaçlı ateşli silah kullanımı, federal bir görevlilere saldırı, sabıkalı olmasına rağmen ateşli silah bulundurma ve seri numarası kazınmış bir ateşli silah kullanmaktan suçlu bulundu.

Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda Routh, 15 Eylül 2024’te Trump’ın Florida’daki bir golf sahasında olduğu esnada bölgede silah seslerinin duyulmasına neden olmuştu. Olay sırasında Gizli Servis mensupları, çalılıkların içerisinden çıkan bir tüfeği fark ederek hızlı bir şekilde müdahale etmişti. Routh, görgü tanıklarının yardımıyla olay yerinde yakalanmış, ayrıca Trump’ı öldürmek için planladığına dair bir not, mahkeme dosyasına girmişti. Trump, bu olaydan iki ay evvel Pennsylvania’da düzenlenen bir mitingde de başka bir suikast girişiminden yara almış, bu saldırı sonucunda miting katılımcılarından biri hayatını kaybetmişti.