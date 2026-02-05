Fenerbahçe’nin N’Golo Kante Transfer Detayları Ortaya Çıktı

Fenerbahçe’nin yeni transferi N’Golo Kante, sarı-lacivertli kulüple sözleşmeyi imzaladı ve transfer sürecine dair dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

TRANSFERİN PERDE ARKASI AÇIKLANDI

Neo Spor ekranlarında açıklamalarda bulunan gazeteci Serdar Ali Çelikler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman arasında gerçekleşen görüşmenin arka planını aktardı. Çelikler’in açıklamasına göre, “Ömer Topbaş, Sayın Cumhurbaşkanı’nın Suudi Arabistan ziyaretini öğreniyor. Bunun ardından yapılan bazı telefon görüşmeleriyle Kante’nin transfer süreci Sayın Cumhurbaşkanı’na iletiliyor. Prens Selman ile Cumhurbaşkanı’nın görüşmesinde konu gündeme geliyor ve ‘Bizim arkadaşlarımız gerekeni yapmışlar. Bunu çözebilir miyiz?’ deniyor. Sonrasında spor bakanlarının devreye girmesiyle sorun çözülüyor.” şeklinde bilgi verdi.

MALİYETİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe, 2.5 yıllık kontrat imzaladığı Kante için 14.4 milyon euro imza ücreti ödeyecek. Ayrıca, bu sezonun geri kalanında Kante’nin alacağı ücretin 5.5 milyon euro olacağı belirtildi.

İSTANBUL’A HOŞGELDİN! TARAFTAR COŞTU

N’Golo Kante, İstanbul’a iniş yaptı ve Fenerbahçe taraftarları, havalimanında kendisini coşkuyla karşıladı. İstanbul’a varan Kante için büyük bir heyecan yaratan taraftarlar, aynı zamanda Başkan Sadettin Saran’a da tezahüratlar yaparak desteklerini gösterdi.