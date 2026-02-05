Zelensky Savaş Esirleri Takası Konusunda Bilgi Verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı günlük görüntülü mesajında, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi için yürütülen müzakereleri değerlendirdi.

SAVAŞ ESİRLERİNİN TAKASI BEKLENİYOR

Zelensky, ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki yeni üçlü müzakerelerin bugün gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Görüşmeler devam edecek” şeklinde konuştu. Ukrayna’nın müzakere heyetinden ilerlemelerle ilgili bilgi aldığını belirten Zelensky, “Ayrıca önemli bir adım daha atılacak. Yakın gelecekte savaş esirlerinin takasını bekliyoruz. Esirleri evlerine geri getirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

SALDIRGANA HİÇBİR ÖDÜL VERİLMEMELİ

Zelensky, ülkesinin savaşın sona ermesi için kararlı olduğunu vurgulayarak, “Buna hazır olması gereken Rusya’dır” dedi. Ukrayna’nın müttefiklerin, savaşın sona ermesi için Rusya’ya baskı yapmaları gerektiğini savunan Zelensky, “Saldırgana hiçbir ödül verilmemeli. Eğer saldırgana herhangi bir ödül verilirse, Rusya sonunda her türlü anlaşmayı bozacak” diye uyardı.