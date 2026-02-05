Kocaeli’de Diş Polikliniğine Silahlı Saldırı Gerçekleşti

KORKU DOLU ANLAR KOCELİ’DE YAŞANDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Saat 15.00 civarında, Beylikbağı Mahallesi’ndeki Bağdat Caddesi üzerinde yer alan özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniğinde tedavi gören V.Y., caddede ilerleyen plakası tespit edilemeyen bir otomobilden polikinliğin bulunduğu binaya tabanca ile ateş açtı.

POLİKLİNİĞE DÜZENLENEN SALDIRI

Ateş açılan polikliniğe kurşun isabet ederken, saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, poliklinikte maddi hasar meydana geldi.

SALDIRGANIN YAKALANMASI

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda V.Y. gözaltına alındı.