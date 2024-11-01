Arda Güler İçin Fenerbahçe Harekete Geçti

Fenerbahçe Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor’la karşılaşacak olan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için hazırlıklarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho’nun Arda Güler ile ilgili önemli gelişmeleri var. Geçtiğimiz hafta Bodrum FK’yı 2-0’la geçen Fenerbahçe, bu hafta Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Bordo-mavilileri de mağlup ederek bir seri yakalamak isteyen Fenerbahçe’nin transfer çalışmaları da arzulanıyor.

Arda Güler Transferi Gündemde

İki sezon önce Fenerbahçe’den 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, dev kulüpte forma bulmakta zorluk çekiyor. Fırsat bulduğu maçlarda katkı sağlayarak dikkat çeken Güler, ancak teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından yeterince şans bulamadığı için mutsuz durumda. İspanyol basınına göre Real Madrid, daha fazla forma giymek isteyen Arda Güler’i devre arasında kiralık olarak göndermeyi düşünebiliyor. Eğer Real Madrid bu kararı alırsa, Fenerbahçe hemen harekete geçecek.

Jose Mourinho’nun Planları

Jose Mourinho, genç yeteneği kadrosuna katmak için özel bir çaba sarf edecek. Mourinho, Arda Güler ile görüşmek ve yetkililerle iletişim kurmak için sürecin aktif bir tarafı olacak.

Rekabet Kızışıyor

Fenerbahçe’nin yanında Arda Güler için Premier Lig’den Liverpool, Bundesliga’dan Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund ile La Liga’dan Sevilla’nın da yarış halinde olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe, Arda Güler’in çocukluk aşkı olan kulübü tercih etmesi için tüm imkanlarını seferber etmeye kararlı. Bu sezon Real Madrid formasıyla 11 maçta görev alan 19 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısında bulunamazken, toplamda 292 dakika sahada kaldı.