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Arda Güler İçin Son Karar Verildi. Ancelotti, “Önemli Rol Alacak” Dedi. Valencia Maçında Oynayabilir

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ARDA GÜLER İÇİN ANCELOTTİ’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler hakkında teknik direktör Carlo Ancelotti’den dikkat çeken açıklama geldi. Ancelotti, “Arda Güler gayet iyi oynuyor. Sezonun en kritik döneminde takıma katkı sağlayabileceğini gösterdi.” dedi.

VALENCIA MAÇINDA ŞANS BULABİLİR

65 yaşındaki İtalyan teknik adam, Arda Güler’in Valencia karşılaşmasında forma şansı bulabileceğini belirterek, “Valencia maçında oynayabilir, sezonun geri kalanında önemli bir role sahip olabilir.” ifadelerini kullandı.

KRAL KUPASI’NDA KRİTİK PERFORMANS

Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı finalinde Real Sociedad’ı uzatmalarda geçerek finale yükselmişti. Maçın 106. dakikasında oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, 115. dakikada yaptığı asistle takımının finale çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.

VALENCIA MAÇININ SAATİ BELLİ OLDU

Real Madrid ile Valencia arasında oynanacak La Liga karşılaşması yarın akşam saat 17.15’te gerçekleşecek. Maç, Arda Güler’in forma şansı bulup bulamayacağı merakla bekleniyor.

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