Gündem

Arda Güler’in Real Madrid’deki Geleceği Tartışılıyor

arda-guler-in-real-madrid-deki-gelecegi-tartisiliyor

GENÇ YILDIZIN REAL MADRID’DEKİ DURUMU

Son zamanlarda Real Madrid’de forma şansı bulmakta zorluk yaşayan genç yetenek Arda Güler, milli takım kampı için Türkiye’ye geldi. Ancak, İspanyol devindeki geleceği hakkında tartışmalar sürüyor. Bu sezon Real Madrid’de toplam 30 resmi maça çıkan Arda, 1.088 dakika süre oynadı ve bu müsabakalarda 3 gol atıp 5 asist yaptı.

TRANSFER DURUMU

Arda Güler’in transferi konusunda son dönemde adı bazı takımlarla anılıyor. Inter, Bayer Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt gibi kulüpler genç yıldız için potansiyel yeni adresler olarak öne çıkıyor. İspanyol basınından Marca, bu iddiaların ardından Arda Güler’in kulüpteki durumu hakkında ayrıntılı bir habere yer verdi.

ÖNEMLİ

Flaş

Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepkiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen operasyonda, Başkan Ekrem İmamoğlu dahil 105 kişi gözaltına alındı. Olay sonrası çeşitli tepkiler ortaya çıktı.
Gündem

Bahçeli’den İmamoğlu Gözaltısına İlk Yorum

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını değerlendirerek, hukuka saygının önemli olduğunu ve sürecin hukuki niteliğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.