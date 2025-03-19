Arda Güler’in Real Madrid’deki Geleceği Tartışılıyor

GENÇ YILDIZIN REAL MADRID’DEKİ DURUMU

Son zamanlarda Real Madrid’de forma şansı bulmakta zorluk yaşayan genç yetenek Arda Güler, milli takım kampı için Türkiye’ye geldi. Ancak, İspanyol devindeki geleceği hakkında tartışmalar sürüyor. Bu sezon Real Madrid’de toplam 30 resmi maça çıkan Arda, 1.088 dakika süre oynadı ve bu müsabakalarda 3 gol atıp 5 asist yaptı.

TRANSFER DURUMU

Arda Güler’in transferi konusunda son dönemde adı bazı takımlarla anılıyor. Inter, Bayer Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt gibi kulüpler genç yıldız için potansiyel yeni adresler olarak öne çıkıyor. İspanyol basınından Marca, bu iddiaların ardından Arda Güler’in kulüpteki durumu hakkında ayrıntılı bir habere yer verdi.