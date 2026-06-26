2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki son maçında ABD’yi 3-2 yenen A Milli Takım, turnuvaya galibiyetle veda etti. Genç yıldız Arda Güler, takımın durumu ve yaşanan hüsran hakkında net bir açıklama yaptı. Milli oyuncu, olgun ve yüzleşmeci ifadeler kullandı.

TÜM ELEŞTİRİLERİ HAKLI BULDU

Arda Güler, maç öncesi moralinin bozuk olduğu yönündeki yorumlara değindi. Taraftarların tepkilerinin sonuna kadar haklı olduğunu söyledi. Real Madrid’in yetenekli oyuncusu, hayal kırıklığının psikolojik etkisini gizlemedi.

KÖTÜ OYNADIK VE ELENDİK

Genç yıldız, istatistiklere veya bahanelere sığınmadı. Sahadaki gerçeği en yalın haliyle dile getirdi. Süreci büyük bir olgunlukla değerlendiren Arda, “İyi oynamadık, insanlar ne deseler haklılar!” dedi.