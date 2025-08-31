Arda Güler Parladı! Real Madrid Kazandı

İSPANYA LaLIGA’DA GERGİN BAŞLANGIÇ

İspanya LaLiga’nın 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu’nda Mallorca ile karşılaştı. Konuk ekip, mücadeleye hızlı başlayan taraf oldu ve 18. dakikada Muriqi’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Real Madrid’in bu sezon yediği ilk gol olarak kayıtlara geçti.

ARDA GÜLER’LE EŞİTLİK GELDİ

Ev sahibi takım Real Madrid, 37. dakikada Arda Güler’in etkili kafa vuruşuyla eşitliği sağladı. Milli futbolcu, kale önündeki pozisyonda topu ağlara yolladı. Ardından 38. dakikada Vinicius Junior’un attığı golle Real Madrid öne geçti. İlk yarı 2-1 ev sahibi ekip üstünlüğüyle tamamlandı. Arda, 45+1’de Mbappe’nin topunu filelere göndermeden önceki pozisyon için hazırlayıcı pası attı fakat gol ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.

VAR İNCELEMESİ VE MAÇIN DEVAMI

55. dakikada Arda Güler’in attığı gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Milli yıldız, 72. dakikada Dani Ceballos’a yerini bıraktı. Maçın son bölümlerinde Real Madrid, üstünlüğünü koruyarak sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Xabi Alonso’nun öğrencileri ligde 3’te 3 yapmayı başardı.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

Arda Güler, mücadelede 51 kez topla buluştu ve 41 pasın 38’ini isabetli kullanarak yüzde 93’lük pas isabetiyle oynadı. 3 uzun pas denemesinde de başarılı olan milli oyuncu, 72 dakika sahada kalarak 2 isabetli şut çekti. Arda, bu sezon Real Madrid’in ligde oynadığı 3 maçta da ilk 11’de kendisine yer buldu.