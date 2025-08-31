Arda Güler Parladı, Real Madrid Kazandı

REAL MADRİD MALLORCA MAÇINA HIZLI BAŞLADI

İspanya LaLiga’nın 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu stadyumunda Mallorca’yı konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 18. dakikada Muriqi’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Real Madrid’in bu sezon yediği ilk gol olabiliyor.

Ev sahibi ekip Real Madrid, 37. dakikada sahneye çıkan Arda Güler ile eşitliği sağladı. Milli oyuncu, kale önünde gerçekleştirdiği kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ardından 38. dakikada Vinicius Junior’un attığı golle Real Madrid öne geçti. İlk yarı bu şekilde 2-1 sona erdi. Arda, 45+1’de Mbappe’nin attığı gol pozisyonunu pasıyla hazırladı ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

VAR İNCELEMESİ SONRASI GOL İPTAL OLDU

55. dakikada Arda Güler, bir gol attı fakat VAR incelemesi sonucunda bu gol iptal edildi. Milli yıldız, 72. dakikada yerini Dani Ceballos’a bıraktı. Maçın geri kalan kısmında Real Madrid, üstünlüğünü koruyarak sahadan 2-1 galip ayrıldı. Böylelikle Xabi Alonso’nun öğrencileri ligde 3’te 3 yapmış oldu.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

Arda Güler, mücadelede toplamda 51 kez topla buluştu ve 41 pasın 38’ini isabetli bir şekilde kullanarak yüzde 93’lük pas isabetiyle oynadı. 3 uzun pas denemesinde de başarılı olan milli oyuncu, sahada 72 dakika kaldı ve 2 kez isabetli şut attı. Bu sezon, Real Madrid’in ligde oynadığı 3 maçta da ilk 11’de kendine yer bulduğu görülüyor.