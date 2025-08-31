Arda Güler Parladı! Real Madrid Üç Puanı Aldı

REAL MADRİD MALLORCA MAÇINDA GOLLERİYLE ÖNE ÇIKTI

İspanya LaLiga’nın 3. haftasında, Real Madrid Santiago Bernabeu’da Mallorca’yı konuk etti. Maçın başlangıcında konuk ekip, 18. dakikada Muriqi’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Real Madrid’in bu sezon yediği ilk gol olma özelliğini taşıyor.

ARDA GÜLER’İN EŞİTLİĞİ GETİRDİĞİ AN

Real Madrid, 37. dakikada Arda Güler’in kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Milli yıldız, yaptığı etkili vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. Ardından, 38. dakikada Vinicius Junior’un attığı golle Real Madrid öne geçti. İlk yarı, 2-1’lik skorla ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı. 45+1’de Arda’nın Mbappe’ye yaptığı asist ise ofsayt nedeniyle golle sonuçlanmadı.

55. dakikada Arda Güler, bir gol daha atmayı başardı fakat VAR incelemesi sonrası bu gol iptal edildi. Arda, 72. dakikada Dani Ceballos ile yer değiştirdi. Maçın ilerleyen bölümlerinde Real Madrid, üstünlüğünü koruyarak sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Xabi Alonso’nun ekibi, ligde 3’te 3 yaparak başarılı bir performans sergiledi.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

Arda Güler, 51 kez topla buluştuğu maçta 41 pasın 38’ini isabetli kullanarak yüzde 93’lük bir pas isabet oranı yakaladı. Ayrıca, 3 uzun pas denemesinde de başarı gösterdi. 72 dakika sahada kalan milli oyuncu, 2 kez isabetli şut attı ve bu sezon Real Madrid’in ligde oynadığı 3 maçta da ilk 11’de yer almayı başardı.