Arda Güler, Real Madrid’e katkı sağladı

REAL MADRİD, MALLORCA’YI KONUK ETTİ

İspanya LaLiga’nın 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu stadyumunda Mallorca ile karşılaştı. Mücadeleye konuk ekip hızlı bir başlangıç yaparak 18. dakikada Muriqi’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu, Real Madrid’in sezon boyunca yediği ilk gol oldu.

ARDA GÜLER EŞİTLİĞİ YAKALADI

Ev sahibi ekip Real Madrid, 37. dakikada Arda Güler’in katkısıyla durumu eşitledi. Milli oyuncu, kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Ardından 38. dakikada Vinicius Junior’un güzel vuruşu ile Real Madrid öne geçti. İlk yarı, 2-1’lik ev sahibi takım üstünlüğü ile sona erdi. Arda, 45+1. dakikada Mbappe’nin gol pozisyonunu pasıyla hazırlasa da gol, ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

VAR İNCELEMESİ GOLÜ İPTAL ETTİ

İkinci yarıda 55. dakikada Arda Güler’in attığı gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Milli yıldız, 72. dakikada Dani Ceballos ile yer değiştirerek oyun dışı kaldı. Maçın ilerleyen dakikalarında Real Madrid, üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 2-1’lik galibiyetle tamamladı. Bu sonuçla, Xabi Alonso’nun ekibi ligde yaptığı 3 maçta da galip gelerek 3’te 3 yaptı.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

Arda Güler, maç boyunca toplamda 51 kez topla buluştu. 41 pasın 38’ini isabetli bir şekilde kullanarak yüzde 93’lük bir pas isabeti sağladı. Gerçekleştirdiği 3 uzun pas denemesinde de başarı gösteren milli oyuncu, sahada kaldığı 72 dakikada 2 kez isabetli şut attı. Arda, bu sezon Real Madrid’in ligdeki 3 maçında da ilk 11’de yer aldı.