“Arda Kardeşler’in Hakemliği Sonlanıyor Mu?”

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI HAKEMELE İDDİALARI

Pazartesi günü oynanan Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki maçta yaşananların ardından hakem Arda Kardeşler hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Özellikle Beşiktaş cephesinden gelen tepkilerin ardından Kardeşler’in hakemlik kariyerinin sonlandığı öne sürülüyor. Bu iddialar sosyal medya platformlarında da büyük yankı buldu ve “Arda Kardeşler düdüğünü astı” ifadesi binlerce kez paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ’TAN HAKEM HAKKINDA AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, Arda Kardeşler’in düdüğünü asması gerektiğini belirten bir açıklama yaptı. Ayrıca, MHK’nın Arda Kardeşler’e devre arasına kadar maç vermeyeceği iddia edildi. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, durumun yetersiz olduğunu düşünüyor ve Ankara’da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme yaparak bu konu hakkında söz aldıklarını ifade ediyor.