Arda Turan Eyüpspor’a veda etti

VEDA KONUŞMASI PAYLAŞILDI

Eyüpspor’un sosyal medya hesaplarından, teknik direktör Arda Turan’ın veda konuşmasını içeren bir video yayınlandı. Genç teknik adam, “Sizlere minnettarım. Benim için çok güzel günlerdi. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım ve bütün sporculuk kariyerimdeki başarılarım da dahil, benim için en özel günlerdi; en tepelere koyabileceğim günler Eyüpspor’da yaşadıklarım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim her anda kendimi evimde hissettim. Benim için Eyüpspor hayatımın sonuna kadar evim gibi olacak, kalbimin ortasında olacak. Her zaman buradaki duyguyla yaşayacağım.” şeklinde duygularını ifade etti.

YENİ GÖREVİNE BAŞLADI

Eyüpspor’dan ayrılan Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık bir anlaşma sağladı. Yeni adresinde yeni bir başlangıç yapacak olan Turan, kariyerine uluslararası alanda devam etme fırsatına sahip oldu.