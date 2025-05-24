Arda Turan, Eyüpspor’dan Ayrıldı

Süper Lig’in 37. haftasında Eyüpspor, Antalyaspor’u evinde 2-1 yenmeyi başardı. Maç sonrası Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktör Arda Turan hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

SÖZLEŞME SÜRECİ HAKKINDA

Kulaksız, “Arda Hoca’ya yurt dışından birçok önemli kulüp ilgi gösterdi. Eyüpspor ile sözleşmesi bitti. Kendisiyle konuştuk ve çok güzel bir şekilde teşekkür ettik. Kendisiyle ilgili bilgilendirme yapacaktır” dedi.



Fatih Kulaksız, “Gittiği yerde başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğim. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. İlk anlaştığımızda çok eleştiri olmuştu. Çok büyük potansiyel olduğunu ifade etmiştim. Şu anda haklı çıktığımı düşünüyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelecek ve biz de kendisiyle gurur duyacağız” şeklinde konuştu.

Ayrılığın Açıkladığı AN

Arda Turan, Kulaksız’ın açıklamalarının ardından Eyüpspor’dan ayrıldığını duyurdu. Turan, “Bugün benim Eyüpspor’daki son maçımdı. Bugün Eyüpspor’dan ayrılıyorum. Başkana ve futbolculara teşekkür ediyorum. Önümüzde seçenekler var. Önümüzü açan başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Arda Turan, Nisan 2023’te Eyüpspor’un başına geçmişti ve ekibi 1. Lig’den Süper Lig’e taşımayı başarmıştı. Turan yönetimindeki Eyüpspor, bu sezon Süper Lig’de toplamda 53 puan topladı. Arda Turan, takımının başında çıktığı 84 maçta 1.77 puan ortalaması elde etti.

OLUŞAN YENİ İLGİLER

Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladığına dair bilgiler gündeme geldi. Maç sonunda, Antalyaspor maçının ardından Turan, saha içinde oyuncularıyla bir araya gelerek bir konuşma yaptı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.