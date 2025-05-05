Ardahan Çiçek Balı, AB Tescili İçin İmzalandı

ARDALIAN ÇİÇEK BALINDA ÖNEMLİ BİR ADIM

Ardahan’ın en değerli doğal kaynaklarından biri olan Ardahan Çiçek Balı, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili almak için önemli bir aşama kaydetti. Bu kapsamda Ardahan’da özel bir tören düzenlendi. Törende, AB tescil sürecini başlatacak resmi protokol imzalandı.

GEÇİCİ TESCİL SÜRECİ BAŞLADI

Böylece Ardahan Çiçek Balı’nın ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği değere ulaşması için AB coğrafi işaret tescil süreci resmen başlatılmış oldu. Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yer alan Kafkas Arı Konağı’nda gerçekleştirilen protokol imzası ile Ardahan Çiçek Balı’nın korunması, tanıtımı ve pazarlanması hedefleniyor.

AVANTAJLAR SUNULMASI HEDEFLENİYOR

Eğer başvuru kabul edilirse, Ardahan Çiçek Balı Türkiye’nin AB tarafından tescillenmiş sayılı ürünleri arasına girecek. Bu durum, bölgesel kalkınma ve ihracat potansiyeli açısından önemli bir avantaj sağlayacak.

KENDİNE ÖZGÜ AROMASI İLE ÖNE ÇIKIYOR

Zengin florası, yüksek rakımı ve kimyasallardan uzak doğal yapısıyla Ardahan yaylalarında üretilen çiçek balı, kendine özgü aroması, rengi ve saflığı ile dikkat çekiyor. Bu eşsiz bal, bölgedeki yaylalarda doğal olarak yetişen yüzlerce çeşit kır çiçeğinden elde edilerek, kendine has aroması ve yoğun kıvamıyla tanınıyor.

KAFKAS ARISI BALIN KALİTESİNDE ETKİLİ

Balın kalitesinde en önemli unsurlardan biri de Ardahan’ın gen merkezi olduğu ve Ardahan ili ile özdeşleşmiş Kafkas arı ırkıdır (Apis mellifera caucasica). Kafkas Arısı, uzun dili ve yüksek nektar toplama kapasitesi sayesinde zengin aromalı bal üretiminde önemli bir rol oynuyor.

SERHAT KALKINMA AJANSI DESTEĞİ

Soğuk iklim şartlarına dayanıklı olan bu arı ırkı, hem bal verimi hem de bölge ekosistemine uyumu ile en verimli arı ırkları arasında yer alıyor. Serhat Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle yürütülen başvuru sürecinin, önümüzdeki aylarda Avrupa Komisyonu’na sunulması bekleniyor.