Ardahan’da Soğuklar ve Kar Yağışı Hakim

KAR YAĞIŞI SONRASI DONDURUCU SOĞUKLAR
Ardahan’da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini gösteriyor. Şehrin birçok ilçesinde hakim olan soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
TERMOMETRELER EKSİ 8,6 DERECEYİ GÖSTERİYOR
Kent merkezinde termometreler eksi 8,6 dereceyi gösterirken; otomobil camları buzla kaplandı, ağaçların üzerinde kırağı oluştu ve nehirlerin bazı kısımları dondu. Barış Ateş, kar yağışının ardından soğuk havaların geldiğini belirterek, “Şu anda Mart ayı içerisindeyiz.” diyerek durumu aktarıyor.