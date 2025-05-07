Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı

ARİF KOCABIYIK GÖZALTINA ALINDI

Dijital dünyada sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık, AK Parti’ye yönelik tepkileriyle gündemden düşmüyor. Kocabıyık, geçmişte CHP’li belediyelere yönelik yapılan yolsuzluk operasyonu sırasında gözaltına alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Bir kez daha karakolluk oldu.

HAKARET NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDI

Kocabıyık, sokak röportajı esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle Antalya’da gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında bulundu. Yapılan açıklamada, “Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 kullanıcı adıyla bilinen A. K., bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

TUTUKLANDI VE HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

İfadesi alınan Kocabıyık, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandı.