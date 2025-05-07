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Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı

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ARİF KOCABIYIK’IN GÖZALTINA ALINMASI

Sokak röportajları ile dijital dünyada tanınan Arif Kocabıyık, AK Parti’yi hedef alan açıklamaları nedeniyle birçok kez eleştirilerin odak noktası oldu. Önceki aylarda CHP’li belediyelere ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan yolsuzluk operasyondan sonra gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Kocabıyık, bu sefer yine sorunla karşı karşıya kaldı.

CUMHURBAŞKANINA YÖNELİK SÖYLEMLERİ

Kocabıyık, sokak röportajı yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle Antalya’da gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Kocabıyık’ın gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 kullanıcı adıyla tanınan A. K., bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış ve şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

İfadesi alındıktan sonra Kocabıyık, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı. Bu olay, Kocabıyık’ın daha önceki tartışmalı durumlardan sonra yine gündem olmasına neden oldu.

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