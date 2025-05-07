Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı! Röportajlarıyla Tanınıyor

GÖZALTINA ALINMA AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık’ın gözaltına alındığını duyurdu. EGM’nin yaptığı açıklamada, “Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 rumuzlu hesap yöneticisi Arif Kocabıyık, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

ARİF KOCABIYIK’IN GEÇMİŞİ

1983 yılında Elmalı’da doğan Arif Kocabıyık, meslek lisesi mezunudur. Önce düğün fotoğrafçısı olarak çalışmış, ardından Akdeniz Üniversitesi’nde güvenlik görevlisi olmuştur. Kocabıyık, yerel basında “Divan” adını verdiği gazeteyi kurarak yayın hayatına ilk adımını atmıştır. Ancak bu proje başarılı olmamıştır. 2018 yılının Mart ayında eniştesi Turan Kural ile birlikte İlave TV adlı Youtube kanalını kurarak yayın hayatına başlamıştır. Kanal, 2018 seçimlerinde aktif hale gelmiş ve 2019 Türkiye yerel seçimleri sonrasında popülerlik kazanmıştır.

SEÇİM ADAYLIĞI VE YAZARLIK FAALİYETİ

Arif Kocabıyık, Türkiye gündemi ve seçimler üzerine röportajlar yapmaktadır. Ayrıca “Cesaret Bulaşıcıdır” adlı bir kitabı bulunmaktadır. 18 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti’den Antalya Milletvekili aday adaylığını duyurmuş, 9 Nisan 2023 tarihinde ise 12. sıradan Antalya Milletvekili adayı olarak gösterilmiştir. Ancak, seçimi kazanamayarak milletvekili olamamıştır. Kocabıyık, 7 Mayıs 2025 tarihinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır.