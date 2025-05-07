Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı! Tanınıyor

GÖZALTINA ALMA AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden sokak röportajları ile bilinen Arif Kocabıyık’ın gözaltına alındığını duyurdu. EGM’nin yaptığı açıklamada, “Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 rumuzlu hesap yöneticisi Arif Kocabıyık, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

ARİF KOCABIYIK’IN GEÇMİŞİ

1983 yılında Elmalı’da doğan Arif Kocabıyık, meslek lisesinden mezun olduktan sonra düğün fotoğrafçısı olarak çalıştı. Sonrasında Akdeniz Üniversitesi’nde güvenlik görevlisi olarak görev aldı. Yayın hayatına, kurduğu Divan isimli yerel gazete ile adım attı, fakat bu projesi başarılı olamadı. 2018 yılının Mart ayında eniştesi Turan Kural ile birlikte İlave Tv adlı YouTube kanalını kurarak yayın hayatına başladı. Kanal, 2018 seçimleriyle birlikte popülarite kazanarak Türkiye gündemi ve seçimler hakkında röportajlar yapmaya başladı.

SEÇİM SÜRECİ VE KİTAP ÇALIŞMASI

Arif Kocabıyık, yayın sürecini anlatan “Cesaret Bulaşıcıdır” adlı bir eser de kaleme aldı. Ayrıca 18 Mart 2023’te İYİ Parti’den Antalya Milletvekili aday adaylığını açıkladı ve 9 Nisan 2023 tarihinde 12. sıradan Antalya Milletvekili adayı olarak gösterildi. Ancak Kocabıyık, milletvekili olarak seçilemedi. Son olarak, 7 Mayıs 2025’te Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.